Lazio, Sutalo sull'esordio: "Un momento che ricorderò" - FOTO

Josip Sutalo ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio. Nella gara contro il Milan, pareggiata per 2-2, il croato ha debuttato in biancoceleste. È stato chiamato a sostiruire Doekhi al centro della difesa, facendo coppia con Provstgaard. E sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcuni scatti della partita raccontando le sue emozioni per la prima presenza in Serie A: "La mia prima partita con questa maglia. Un momento che ricorderò. Ora continuiamo a lavorare e a spingere insieme. Forza Lazio!". Di seguito il post.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03