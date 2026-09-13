Bologna, Theate torna sulla prima giornata: “Contro la Lazio non c’ero, ma…”

13.09.2026 17:45 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Bologna, Theate torna sulla prima giornata: “Contro la Lazio non c’ero, ma…”
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Il Bologna è impegnato sul campo del Napoli per cercare di migliorare la propria classifica. La squadra di Tedesco ha un solo punto, dopo le sconfitte contro la Lazio e l’Atalanta e il pareggio contro il Sassuolo.

A pochi istanti dall’inizio della sfida del Maradona, il difensore rossoblu Arthur Theate ai microfoni di Sky Sport ha analizzato l’inizio di campionato della sua squadra: “Penso che abbiamo giocato molto bene. Non c'ero contro la Lazio ma dovevamo prendere punti, così come contro l'Atalanta. Il segnale positivo è che abbiamo giocato bene. Ora serve prendere punti. È una trasferta difficile, lo sappiamo ma vogliamo crescere”.

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.