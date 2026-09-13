Formula 1 | Ferrari, ritiro Hamilton: ma la notizia grave da Madrid è un'altra

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Ritiro per Hamilton e 4° posto di Leclerc. Per la Ferrari in quel di Madrid per il gp di Formula 1 una domenica assolutamente negativa. Di nuovo. Tuttavia non sono i problemi ai freni di Hamilton o il 4° posto giù dal podio di Leclerc la notizia grave che si è andata a confezionare nella capitale spagnole per la Ferrari. Un vero e proprio allarme Rosso in casa Maranello che non ci si aspettava di dover leggere a questo punto del mondiale. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI POST MADRID <<<