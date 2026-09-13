Lazio, Breda commenta Gattuso: "Sta crescendo. A Salerno..."
13.09.2026 17:00 di Simone Locusta
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Roberto Breda, ex compagno di Gennaro Gattuso ai tempi della Salernitana, ha raccontato ai microfoni di Sportitalia le doti del 'Ringhio' giocatore e allenatore. Di seguito il suo pensiero sul tecnico della Lazio:
"Rino prima del Milan era a Salerno con me, ero il suo capitano. Non aveva dimostrato niente, ma si intravedevano già le sue doti. Aveva personalità, convinzione, mentalità. Salerno dà tanto, ma pretende, lui era mentalizzato sempre. Non si è mai pianto addosso, non ha mai cercato alibi, vuole risolvere i problemi e alzare l'asticella. Da allenatore ha fatto tesoro delle difficoltà, sta crescendo, studia e si applica".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.