Lazio, Cragnotti ricorda: "Signori e la mancata cessione, non capivo..."

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Intervenuto ai taccuini de Il Messaggero, l'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti ha ricordato il suo passato a capo della società biancoceleste. In particolare è tornato sulla mancata cessione di Beppe Signori, quando i tifosi contestarono per bloccare il suo trasferimento. Di seguito il suo racconto.

"Signori? La sede di via Novaro assediata, gli elicotteri, la polizia, qualche lacrimogeno. Mia moglie mi chiamava impaurita da casa e io continuavo a non capire perché la gente non si fidasse di quello che stavo facendo. I tifosi della Lazio sono sempre stati molto esigenti, diversi da tutti gli altri e in particolare da quelli romanisti, che spesso fanno sold out anche quando la loro squadra va male. I laziali sono davvero il dodicesimo uomo in campo, quando decidono di fare la differenza sono i più determinanti del nostro campionato. Ma su certe cose vanno diritti per la loro strada".