Lazio, Marchegiani: “Benissimo il primo tempo con il Milan, poi problema fisico"

14.09.2026 09:30 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Marchegiani: “Benissimo il primo tempo con il Milan, poi problema fisico"
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Al Club di Sky Sport uno spazio importante è stato dedicato a Lazio - Milan. Il parere di Luca Marchegiani sul primo tempo della squadra biancoceleste: “Benissimo il primo tempo della Lazio contro il Milan perché ci sono intensità, ci sono idee, giocate combinate sugli esterni, è andata dentro tante volte con grandissima facilità, contro una squadra forte perché il Milan è forte”.

Sul secondo tempo: “La Lazio benissimo, poi il secondo tempo è stata anche una questione fisica secondo me, non ha potuto Gattuso cambiare tutti i giocatori che avevano speso tanto, anche chi è entrato ancora non è in palla. Pinamonti per esempio può far molto meglio di quello che è riuscito a fare con il Milan, è un giocatore forte però ancora ovviamente non è nelle condizioni migliori”.

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.