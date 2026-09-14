Lazio, Marchegiani: “Benissimo il primo tempo con il Milan, poi problema fisico"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Al Club di Sky Sport uno spazio importante è stato dedicato a Lazio - Milan. Il parere di Luca Marchegiani sul primo tempo della squadra biancoceleste: “Benissimo il primo tempo della Lazio contro il Milan perché ci sono intensità, ci sono idee, giocate combinate sugli esterni, è andata dentro tante volte con grandissima facilità, contro una squadra forte perché il Milan è forte”.

Sul secondo tempo: “La Lazio benissimo, poi il secondo tempo è stata anche una questione fisica secondo me, non ha potuto Gattuso cambiare tutti i giocatori che avevano speso tanto, anche chi è entrato ancora non è in palla. Pinamonti per esempio può far molto meglio di quello che è riuscito a fare con il Milan, è un giocatore forte però ancora ovviamente non è nelle condizioni migliori”.