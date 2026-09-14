Ex Lazio | Maldini positivo anche agli stupefacenti dopo l'incidente in auto

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Caos intorno a Daniel Maldini. Dopo aver segnato il rigore decisivo contro l'Atalanta, l'attaccante del Cagliari è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Milano alla guida della sua Porsche Carrera. In mattinata, intorno alle 5:15, ha impattato contro una Golf in via Caracciolo dopo non aver rispettato la precedenza: altre sei persone sono finite nell'impatto senza riportare traumi gravi.

L'ex Lazio è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico di circa 0,9 mg/l, subendo il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il pre test per verificare l’assunzione di droghe ha dato esito positivo.