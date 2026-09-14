Cragnotti approva la Lazio di Gattuso: "Meglio di quella di Sarri perché..."

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RASSEGNA STAMPA - Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Sergio Cragnotti ha parlato dell'ultimo Lazio - Milan terminato in parità. In particolare si è espresso sulle qualità della squadra di Gattuso, a confronto con quella di Sarri dello scorso anno. Di seguito le sue parole in merito.

"Per me è meglio questa Lazio della precedente, la vedo anche giocare molto meglio, con più passione e trasporto. Ha carattere, il primo tempo contro il Milan mi ha impressionato per il ritmo e l'intensità. Poi è crollata, ha finito la benzina e si è consegnata ai rossoneri, che avevano cambi molto più competitivi. La squadra di Sarri, anche dal vivo contro il Como, mi aveva deluso e non ha fatto una grande stagione. Il centrocampo, con Frattesi e Taylor, ha fatto un grande salto di qualità. Penso che tornerò a vederla".