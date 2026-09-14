Lazio - Milan, la panchina è decisiva: un dato accomuna le due squadre

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RASSEGNA STAMPA - In occasione del match tra Lazio e Milan, mister Gattuso ha puntato dall’inizio su Cancellieri e Noslin e la scelta ha pagato, con entrambi a segno. Dall’altra parte, Amorim ha trovato la rimonta affidandosi anche alla panchina: Moreira, entrato in campo, ha firmato una doppietta sfruttando gli ingressi di Musah e Pulisic. Un dettaglio che racconta bene l’importanza delle sostituzioni e che, dopo Lazio - Milan, porta a un dato curioso: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime cinque stagioni di Serie A, dal 2022-23, soltanto la Lazio ha segnato più gol con giocatori subentrati rispetto al Milan. I biancocelesti sono a quota 50, mentre i rossoneri seguono a 49.