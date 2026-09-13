Calciomercato Lazio | Icardi, ora l'Everton spinge: tutti i dettagli

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter, attualmente svincolato, resta un obiettivo della Lazio, che può ancora ingaggiare un calciatore senza contratto da inserire in lista. Durante l'estate c'è stato un forte pressing del diesse Fabiani, ma senza mai arrivare a un accordo.

Ora però l'argentino potrebbe finire in Premier League. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, infatti, l'Everton sarebbe fortemente interessato al classe '93 e sarebbe pronto a un nuovo contatto con il suo entourage per trovare l'intesa giusta. Il club inglese potrebbe presentare un'offerta ufficiale proprio nei prossimi giorni. E secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti avrebbe aperto alla possibilità di andare a giocare in Inghilterra. La Lazio in questo caso resterebbe defilata.