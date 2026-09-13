Ex Lazio | Ratkov esce e il Levante segna: esordio da dimenticare

Non bene la prima per Petar Ratkov con la maglia del Levante. L'ex centravanti della Lazio ha fatto il suo debutto da titolare in Liga contro il Barcellona, senza però riuscire a incidere. Anzi, ha lasciato il campo al 60' sullo 0-3 per i blaugrana: al suo posto è entrato Ivan Romero, che poco dopo ha realizzato la rete dell'1-3. Poi Brugue ha segnato il 2-3 e Adeyemi ha chiuso i giochi nel recupero calando il poker. Un esordio tutt'altro che memorabile per il serbo.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03