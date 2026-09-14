Lazio, Gattuso ha rivitalizzato il gruppo: tre giocatori sono rinati

14.09.2026 08:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Gattuso ha rivitalizzato il gruppo: tre giocatori sono rinati
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RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha rivitalizzato il gruppo Lazio. In particolare, riporta il Corriere dello Sport, ci sono tre calciatori che sembrano rinati sotto la guida dell'ex ct dell'Italia.

Il primo è senza dubbio Nuno Tavares, tornato a mostrare le sue qualità come nei suoi primi mesi in biancoceleste. Dopo un'estate passata tra problemi al ginocchio e voci di mercato, Gattuso è stato bravo a rilanciarlo e a puntare su di lui, dandogli fiducia.

Un altro recupero prezioso riguarda Reda Belahyane. L'emergenza a centrocampo gli ha splancato le porte, in cabina di regia sta stupendo e non poco. Le partite contro Genoa, Udinese e Milan hanno dimostrato che può essere una soluzione vera.

Un altro nome che ha beneficiato della cura Gattuso sembra essere Tijjani Noslin. La rivitalizzazione dei suoi uomini è uno dei primi marchi lasciati da Gattuso sulla nuova Lazio. Non soltanto la valorizzazione dei nuovi acquisti, ma la capacità di recuperare risorse che sembravano finite ai margini.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.