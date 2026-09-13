Serie A, Juventus suicida: vince il Sassuolo nel recupero una partita pazza
Sassuolo - Juventus concorre per essere la partita più pazza della Serie A 2026-27. Per un’ora non succede niente di straordinario, ma dall’1-0 di Esposito al 65’ inizia un’altra sfida, che regala ben quattro gol negli ultimi 12 minuti.
All’82’ Zhegrova, entrato al posto di Conceicao, rimette in parità il risultato, trasmettendo ai compagni di squadra la sensazione di poterla vincere. Dopo un gol fallito di testa da Woltemade, in contropiede all’89’ Bowie finalizza una grande azione di Bakola e riporta avanti il Sassuolo. Ci pensa ancora Zhegrova al 91’ a riportare la Juventus in parità, ma a quel punto la squadra di Spalletti si scopre in modo sconsiderato e al 94’ Adzic batte Vicario e regala la vittoria ai neroverdi.
In classifica la Juventus rimane a 7 punti e viene agganciata proprio dal Sassuolo. Un bilancio estremamente positivo per la squadra emiliana, mentre nell’ambiente bianconero il bottino è considerato troppo scarno.