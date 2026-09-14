Lazio, Gattuso è già nella storia: come lui solamente Eriksson e Inzaghi

14.09.2026 10:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Gattuso è già nella storia: come lui solamente Eriksson e Inzaghi
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RASSEGNA STAMPA - Partenza sprint per Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Tra protesta dei tifosi, mercato a saldo zero e la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali con l'Italia, chi lo avrebbe mai detto?

Invece Gattuso sta stupendo tutti. Anche perché solo due allenatori sono partiti bene come lui. Gattuso è stato a un passo dal raggiungere le quattro vittorie su quattro, nessuno ci è mai riuscito nella storia della Lazio. Il 2-2 contro il Milan resta comunque un ottimo risultato e mette il tecnico sul podio insieme a Sven-Goran Eriksson e Simone Inzaghi.

Infatti, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nell'era dei tre punti a vittoria solo a loro tre è riuscito un risultato simile. Dieci punti nelle prime quattro gare nel campionato 1999-2000 sono valsi a Eriksson e i suoi l'ultimo Scudetto; mentre nel 2017-2018 hanno permesso alla Lazio di Inzaghi di raggiungere il quinto posto, con la Champions League sfumata all'ultima giornata dopo la sconfitta contro l'Inter

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.