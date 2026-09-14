NEWS | Ora è ufficiale: gli Oasis sbarcano a Roma. Tutte le info
14.09.2026 10:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Prima il video inequivocabile di una Vespa che percorre le strade di Trastevere, poi la conferma ufficiale nel cielo sopra lo Stadio Olimpico con uno spettacolo di droni che non lascia spazio a dubbi e forma la scritta Oasis. Quello che tutti i fan aspettavano, dopo la reunion e il tour dello scorso anno, è finalmente realtà con la band... <<< OASIS A ROMA >>>
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