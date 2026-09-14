Cragnotti: "I laziali sono molto esigenti, diversi dai romanisti"

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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini de Il Messaggero, Sergio Cragnotti ha parlato della contestazione contro la società e il presidente Lotito portata avanti dai tifosi della Lazio. In particolare si è espresso sul carattere del popolo biancoceleste, a confronto con quello della Roma. Di seguito le sue parole.

"I tifosi della Lazio sono sempre stati molto esigenti, diversi da tutti gli altri e in particolare da quelli romanisti, che spesso fanno sold out anche quando la loro squadra va male. I laziali sono davvero il dodicesimo uomo in campo, quando decidono di fare la differenza sono i più determinanti del nostro campionato. Ma su certe cose vanno diritti per la loro strada".