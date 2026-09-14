NEWS | Zverev vince l'US Open ma non se ne accorge: le immagini virali - VD

Alex Zverev è il nuovo campione degli US Open 2026 per la seconda volta in carriera. Il tedesco, in finale, ha battuto Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Il momento più divertente è stato, tra l’altro, quello della vittoria visto che Zverev di fatto non si era accorto di aver vinto. Sul 5-2 40-15 in suo favore Sasha non si accorge di aver conquistato il punto decisivo... <<< ZVEREV >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini