Calciomercato Lazio | Gattuso apre a Icardi: ma c'è un altro problema
CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato potrebbe riservare ancora delle sorprese in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Damiano Er Faina, la società biancoceleste sarebbe ancora al lavoro per portare Mauro Icardi nella Capitale.
In queste ore sarebbe arrivato anche l'ok di Gennaro Gattuso a portare avanti l'operazione, con il tecnico che prima di procedere, però, vorrebbe avere un contatto diretto con il calciatore. Prima di arrivare alla quadra servirà, però, l'accordo economico tra le parti. Le richieste del calciatore, infatti, sarebbero ancora troppo alte.
CIFRE - La Lazio è disposta a mettere sul piatto un contratto annuale con opzione di rinnovo dal valore di 2, massimo 2,5 milioni di euro. La richiesta di Icardi, però, è di 3,5 milioni. Una distanza ampia che, senza la disponibilità del giocatore ad abbassare le pretese, difficilmente sarà colmabile.