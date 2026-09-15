Gila: "Alla Lazio ho vissuto momenti belli e brutti, ogni allenatore mi ha..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan sta per iniziare la sua avventura in Europa League, al debutto affronterà il Benfica. La gara è in programma mercoledì 16 settembre alle 21. In vista dell'incontro, ai canali ufficiali della Uefa, ha parlato Mario Gila. Il difensore, inevitabilmente, è tornato anche sulla sua esperienza alla Lazio: "Ho imparato soprattutto nei momenti difficili, che mi hanno aiutato a maturare e a diventare un giocatore più forte. Alla Lazio ho vissuto momenti belli e brutti, ma le difficoltà mi hanno insegnato più di ogni altra cosa e mi hanno tenuto con i piedi per terra. Ogni allenatore che ho avuto, da Sarri a Tudor e Baroni, mi ha lasciato qualcosa. Oggi sono al Milan anche grazie a tutto quello che ho vissuto alla Lazio e al Real Madrid".

Poi, sull'esordio, ha aggiunto: "Sono molto felice perché, da bambino, sogni di raggiungere traguardi come questo. È difficile immaginare di arrivare così in alto nel calcio. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che ho fatto e del sostegno ricevuto lungo il percorso. Ora non vedo l’ora di dimostrare quello che posso fare, aiutare la squadra e, soprattutto, ottenere grandi risultati qui".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE