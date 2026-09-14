Lazio, la protesta dei tifosi arriva al The Guardian: l'articolo

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L'ottimo avvio di stagione della Lazio, che si trova a quota 10 punti dopo le prime quattro giornate di campionato, non ha fatto cambiare idea ai suoi tifosi, che anche nell'ultimo incontro casalingo contro il Milan, dopo la spettacolare marea di motorini impegnata ad accompagnare il pullman della squadra, hanno lasciato vuoti ampi settori dello Stadio Olimpico.

Non è mai stata una questione di risultati, dunque, e la protesta dei tifosi laziali continua a fare il giro del mondo. Infatti, il The Guardian, ha riportato proprio un articolo che tratta la complessa situazione della Lazio, approfondendo il tema di una contestazione che non guarda al campo ma che è focalizzata e rivolta verso l'attuale proprietario, Claudio Lotito.

Il noto quotidiano britannico poi, ha offerto una panoramica cronologica degli eventi più importanti della protesta: dalla petizione lanciata online al boicottaggio del tifo, fino ad arrivare alla scelta di disertare la campagna abbonamenti, facendo registrare il record negativo di tessere sottoscritte nell'era Lotito, impegnato nel mentre nell'acquisizione della Reggina.

Anche Gattuso, e alcuni giocatori, con le loro dichiarazioni nei confronti dei tifosi, sembrano aver colto la gravità della situazione. Ma dal presidente, almeno finora, nessun tipo di riscontro: l'unico inevitabile dato tangibile è rappresentato da una contestazione che procede a gonfie vele, e che continua, ad ogni modo, a fare il giro del mondo.