Lazio, Behrami spiega: "Il Milan deve ringraziare il calo dei biancocelesti..."

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Ai microfoni di DAZN è intervenuto Valon Behrami, ex centrocampista della Lazio, che ha analizzato la prestazione del Milan contro i biancocelesti.

"A un certo punto trovi anche una Lazio che ha dovuto calare i ritmi, allora nello spazio sì, il Milan può venir fuori in quella maniera, però al di là di questo troppo poco. Per me è un modo di giocare che non ti dà grandissima fluidità, nel senso che una volta che ci sono delle pressioni fatte bene, fai fatica a uscire. L'abbiamo visto contro la Juve, l'abbiamo visto contro la Lazio, però quando si aprono gli spazi, allora sì, Pulisic può assolutamente tare la differenza".

MUSAH E TAVARES - "Su Musah... Se vuoi avere un centrocampo del genere, devi avere un motore come il suo, altrimenti non ci arrivi e lasci tanti buchi, come lo spazio che ha sfruttato Nuno Tavares. E proprio quella situazione che continuiamo a dire: il centrocampo del Milan si apre sempre, e se vuoi essere aggressivo in quella maniera, devi aprire il centrocampo. Alla difesa sabato hanno tolto praticamente i riferimenti: i tre in fase difensiva non servivano quasi a nulla, c'era solo Musah che girava lì. Perciò il campionato italiano è complicato anche per questo, e Amorim se ne deve accorgere anche in fretta".