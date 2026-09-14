Calciomercato Lazio | Petrucci fa il punto: "Icardi? Vi spiego la situazione"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la trattativa in corso tra la Lazio e Mauro Icardi, attaccante argentino attualmente svincolato.

LA SITUAZIONE - "Se la Lazio intavola una trattativa c'è l'ok dell'allenatore. La sua situazione non è cambiata rispetto a qualche settimana fa. Non potrà chiedere le stesse cifre che prendeva al Galatasaray, ma la Lazio non può offrire più di 2,5 milioni. Ci soino anche altre squadre, tra le quali due di Premier. E' normale che il giocatore tiene tante finestre aperte. La Lazio non ha fretta: se il giocatore apre allora si può affondare, ma non c'è un ultimatum. Non so se il giocatore sta aspettando un certo tipo di offerta. Aspettiamo e vediamo. Se il problema fosse stato l'ingaggio sarebbe andato verso altre mete. Io credo che lui, oltre lo stipendio, voglia rimanere in Europa".

OPINIONE - "Non credo che la Lazio possa permettersi di fare la schizzinosa. Credo solo in parte al discorso sugli equilibri dello spogliatoio. Io credo sia un elemento in più e un giocatore importante. Pinamonti è un giocatore che piace per il gioco che propone Gattuso, Icardi farebbe comodo, ma non sono sicuro che sarebbe titolare fisso di questa squadra".

INFORTUNATI - "Doekhi con un tutore proverà ad allenarsi già da domani. Non so tra lui e Sutalo chi sceglierà Gattuso, ma è un giocatore recuperabile per Venezia. Per quanto riguarda gli altri solo Dele-Bashiru ha qualche chance. Cataldi contro il Milan è stato convocato simbolicamente, potrebbe tornare dopo la sosta, ma mi tengo un punto interrogativo, bisogna aspettare che torni sul campo, per ora fa solo lavoro atletico. Rovella sicuramente ci sarà contro il Monza".

BELAHYANE - "Belahyane sta paicendo per dinamismo, buone letture e capacità di interdizione. Tiene un po' troppo la palla se dobbiamo trovare qualcosa di meno positivo. Sta facendo il suo ed è ancora giovane. Per le gerarchie aspetterei, non credo siano cambiate, ma ha un'opzione in più".

MANDAS - "