Savicevic: "Milan giovane e fresco. Contro la Lazio..."

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RASSEGNA STAMPA - In occasione del suo sessantesino compleanno, Dejan Savicevic ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Il 'genio' ha fatto un tuffo nei ricordi, dagli esordi alle vittorie con la maglia del Milan, fino a commentare anche il Milan attuale e il 2-2 contro la Lazio. Un'altra cosa rispetto al suo, ma Savicevic è fiducioso per il futuro. Di seguito le sue parole:

"Il mio era un altro Milan, eravamo sempre in finale di Champions. Di questo ho visto poco, solo spezzoni in tv. È giovane e fresco. Anche l'allenatore è giovane. Contro la Lazio ha avuto una bella reazione. Dobbiamo aspettarli con pazienza e accettare anche gli errori, fanno parte del calcio. Lo so, non c'è tempo, ma la qualità dovrebbe uscire, si metterà al pari con le altre. L'Inter purtroppo mi sembra più avanti. Ma la stagione è lunga e complicata per tutti. Aspettiamo. Io ho aspettato un anno e mezzo".