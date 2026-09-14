Serie A, ultime tre gare in programma: in campo Como, Inter e Roma

14.09.2026 13:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Serie A, ultime tre gare in programma: in campo Como, Inter e Roma
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Si chiude oggi la quarta giornata di Serie A, con tre partite in programma. Il lunedì di campionato si apre alle 18.30 con due sfide in contemporanea: Torino - Roma e Como - Parma. Due gare che mettono in palio punti importanti per la zona alta della classifica e che faranno da antipasto al posticipo serale. Alle 20.45, infatti, riflettori accesi a San Siro per Inter - Udinese, ultimo appuntamento della giornata.

COMO - PARMA (Ore 18:30)

TORINO - ROMA (Ore 18:30)

INTER - UDINESE (Ore 20:45)

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.