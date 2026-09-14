Cagliari, l'esito degli esami svolti da Maldini: il comunicato del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari, dopo la vicenda dell'incidente che ha visto coinvolto Daniel Maldini, ha diramato un comunicato - attraverso i canali ufficiali del club -dando aggiornamenti sulle condizioni e sugli esami svolti dal tesserato.

Di seguito la nota: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE