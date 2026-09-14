Cagliari, l'esito degli esami svolti da Maldini: il comunicato del club
14.09.2026 13:10 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Il Cagliari, dopo la vicenda dell'incidente che ha visto coinvolto Daniel Maldini, ha diramato un comunicato - attraverso i canali ufficiali del club -dando aggiornamenti sulle condizioni e sugli esami svolti dal tesserato.
Di seguito la nota: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".