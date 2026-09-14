Lazio, Piscedda: "Sutalo esperto, bella prestazione anche di Belahyane"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Massimo Piscedda ha detto la sua sulla prestazione della Lazio nella gara contro il Milan, terminata 2-2 con le reti di Cancellieri e Noslin e la doppietta di Moreira: "Nel primo tempo la Lazio è stata una bellissima squadra, ha giocato molto bene, con carattere, tecnica, velocità e, soprattutto, concentrazione e forza di gruppo; queste sono caratteristiche da grande squadra. Poi è uscito il Milan, che nel primo tempo è stato troppo brutto per essere vero, anche grazie alla Lazio che ha messo in difficoltà gli avversari".

"La prima frazione di gioco poteva finire anche con un vantaggio più ampio, si è vista una Lazio che cercava il gol con Maignan che ha fatto un paio di buoni interventi".

"Sutalo si vede che è un giocatore esperto. Non è lento da quello che ho visto e questa è già una cosa importante. Ha fatto un buona gara. Ma tutti hanno giocato da 7, si è riconfermato Floriani, poi c’è stata la bella prestazione di Belahyane che ha giocato nel suo ruolo naturale e poi tutti gli altri li conosciamo. Prova generale molto buona".

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