Lazio, Rambaudi: "Pinamonti farà comodo. Contro il Milan non era la sua gara"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha analizzato la sfida della Lazio contro il Milan e dato la sua visione generale su questo inizio di campionato della squadra di Gattuso: "Credo che la Lazio abbia fatto un ulteriore passo in avanti. Atteggiamento giusto, interpretazione, dominio, passaggi chiave, ritmo: nel primo tempo contro il Milan c’è tutto. La Lazio ha speso tanto nei primi 45′, al rientro dall’intervallo ci può essere un calo, anche perché l’avversario deve reagire, soprattutto il Milan".

"Di positivo c’è tanto in questa gara. Forse l’unico neo è al momento delle sostituzione, senza nulla dire a Gattuso a cui faccio solo complimenti; forse sono state fatte troppo presto, avrei aspettato un’altra decina di minuti".

"Pinamonti? Questa non era la sua partita, poi ancora non è in condizone, ma questo è un giocatore che alla Lazio farà molto comodo".

"Tolta l’Inter, questo mi sembra un campionato molto equlibrato. Dopo l’Inter metto il Como. La Juventus oggi è una delusione, acquisti sbagliati, soprattutto lì davanti”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.