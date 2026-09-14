Lazio-Milan, Ordine si scaglia contro Amorim: "Ha sbagliato tutto"

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Franco Ordine, giornalista di fede rossonera, ha commentato sui social la partita tra Lazio e Milan, puntando il dito contro Ruben Amorim e le sue scelte prima della partita che, stando alla sua analisi, sarebbero state disastrose.

GLI ERRORI DI AMORIM - "E in questo senso la prima frazione dell’Olimpico con la Lazio è stato un verdetto esemplare: calciatori sbagliati al posto sbagliato".

MODRIC - Su Modric: "È vero: ha giocato maluccio ma è stato l’unico ad artigliare in pressing nell’area laziale un pallone che poteva diventare il più comodo 1 a 2. Rinunciare a lui solo per l’anagrafe è un pregiudizio".