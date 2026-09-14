Lazio, da Zaccagni a Tavares passando per Belahyane: l'analisi di Giordano

La prestazione di Pinamonti, ma anche quella di Tavares e di Zaccagni. L'ex calciatore della Lazio Bruno Giordano, ai microfoni di Radiosei, si è soffermato soptattutto sui singoli protagonisti del match contro il Milan: "Partita bella, merito di entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto.

"Nel primo tempo mi è sembrato di rivedere la Lazio di Baroni, che ripartiva con grande velocità, con Tavares soprattutto. Prima frazione straordinaria, si sono viste attenzione e voglia di fare la partita. Credo che la Lazio abbia fatto un piccolo errore quando all’inizio della ripresa è andata a pressare molto alta, poi il calo di energia si è avvertito".

"Belahyane? Vedo un giocatore che nel calcio italiano ci può stare, sabato ha fatto le due fasi. La fortuna dei calciatori la fanno gli allenatori, ci sono quelli che ti vedono e chi non ti vede".

"Tavares? Se devo dare 11 maglie, la prima la do lui. Poi qualche errore lo fanno tutti. La sua è una presenza che incute terrore agli avversari".

"Zaccagni stava sul pezzo, era concentrato. Sta giocando bene e per la squadra".

"Pinamonti non è in condizione, ma i suoi gol arriveranno. Soprattutto con la Lazio che gioca in questo modo. Icardi? Non lo prenderei, Gattuso chiede di pressare, Icardi gioca per lui. Poi è fenomenale nel fare gol, questo è chiaro”.

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