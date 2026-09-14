Venezia, lungo stop per Busio: salta la Lazio e non solo

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Piove sul bagnato per il Venezia. Nel pessimo avvio di campionato si è infortunato il capitano Gianluca Busio. Nell'ultima sconfitta contro la Fiorentina, infatti, il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo a pochi minuti dalla fine. Come raccontato da La Nuova Venezia, il classe 2002 avrebbe riportato una lesione muscolare che rischia di tenerlo fermo ai box per circa due-tre mesi. Per questo salterà la prossima partita contro la Lazio per tornare tra parecchio tempo, probabilmente tra novembre e dicembre.