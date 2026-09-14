Ex Lazio | Maldini, l'agente: "Ha fatto una leggerezza, ma..."

Giuseppe Riso fa chiarezza. Il procuratore ha parlato della vicenda riguardante l'incidente stradale di Daniel Maldini, trovato negativo a controlli tossicologici ma positivo all'etilometro. Ora all'ex attaccante della Lazio è stata ritirata la patente e tornerà ad allenarsi con il Cagliari. Di seguito le parole dell'agente: “Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza, ma ci sono ca**ate e ca**ate. Bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoli che si fanno. Serve essere più attenti e rispettosi. Si cerca sempre la notizia d’impatto a livello mediatico per metterlo in difficoltà. Daniel è uno dei pochi talenti veri che abbiamo”.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03