Italia, l'Under 16 si allena a Coverciano: in tribuna c'è anche Immobile

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A venti giorni di distanza dalla doppia amichevole contro l’Inghilterra, la Nazionale Under 16 del tecnico Giovanni Costantino torna a Coverciano, dove domani (ore 17) affronterà i pari età della Spagna nel primo dei due test in programma nell’arco di tre giorni. Gli Azzurrini si sono ritrovati ieri sera al CTF e questa mattina, sul terreno di gioco che ospiterà entrambe le sfide, hanno sostenuto la prima delle due sedute di allenamento in programma oggi. In tribuna - si legge sui canali della Federazione - anche Ciro Immobile, neo-capo delegazione dell’Under 16 azzurra, che ha seguito con attenzione il lavoro dei ragazzi di Costantino insieme a Daniele Zoratto, vicecoordinatore delle Nazionali Giovanili maschili.