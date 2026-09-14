Venezia | Stroppa, futuro in bilico: la Lazio rischia di essere decisiva
14.09.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Traballa la panchina di Giovanni Stroppa. Il tecnico del Venezia è già a rischio: paga il pessimo inizio di campionato, con zero punti in classifica dopo quattro giornate (quattro gol fatti, undici subiti). Come raccontato da La Nuova Venezia, ora per lui diventa fondamentale la prossima gara interna contro la Lazio. Un altro passo falso in campionato potrebbe portare la dirigenza a esonerarlo e a trovare un nuovo allenatore. Al Penzo, quindi, Stroppa si gioca tutto contro Gattuso, nonostante un contratto fino al 2028 con un opzione di rinnovo per la stagione successiva.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.