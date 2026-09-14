Luis Alberto racconta: "Dovevo andare al Siviglia, ma poi con la Lazio..."

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Nell'intervista rilasciata al portale spagnolo abc.es, Luis Alberto ha raccontato un retroscena di mercato risalente a quando vestiva la maglia della Lazio. In particolare ha ricordato di quando nel 2022 è stato vicino a lasciare la Capitale per trasferirsi al Siviglia nel 2022. Di seguito le sue parole.

"Il mancato trasferimento al Siviglia? Il calcio è fatto di occasioni che si presentano in momenti specifici. Una volta provavo quel rimpianto, ma col passare del tempo ho capito che in realtà non mi volevano così tanto. Così, ho lasciato perdere. Non ho rimpianti; in fin dei conti, devo essere grato al Siviglia: è stata la mia scuola calcistica, il luogo in cui mi sono formato come giocatore. Non hanno puntato su di me quando ero giovane, né lo hanno fatto quando ho spinto al massimo per tornare".

"Nel 2022 è mancata solo la decisione finale; c'è stata persino della malafede da parte di qualcuno. Sono stato ingannato, ma va bene così. La vita va avanti e ti porta dove meriti di stare. Quell'anno sono arrivato secondo in Serie A con la Lazio e mi sono divertito molto con un gruppo di amici. Dopo quell'estate ho accantonato l'idea di tornare al Siviglia. Ho lasciato perdere; sapevo che non sarebbe mai successo".