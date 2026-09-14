Pancaro: "Amorim non si aspettava quella gara dalla Lazio. Nel primo tempo..."

Giuseppe Pancaro è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha espresso alcune riflessioni in merito all'ultimo match disputato dalla Lazio contro il Milan, terminato in pareggio sul 2-2. Di seguito le sue parole: "Amorim è stato bravo nel rimettere in piedi una partita che sembrava compromessa. l'allenatore portoghese è appena arrivato e ha bisogno di abituarsi al calcio italiano. In Italia abbiamo sicuramente tantissimi problemi nel calcio, ma dal punto di vista della preparazione della partita e della tattica penso che i nostri allenatori siano tra i migliori. Di conseguenza, lui non si aspettava il tipo di gara che la Lazio gli ha imposto ed è per questo che il Milan ha sofferto così tanto"

"Amorim è stato però bravo a capire dove fosse il problema e a sostituire i giocatori non adatti a quel tipo di partita. Modric è un fuoriclasse, ma se lo si mette a giocare a campo aperto, nei duelli uomo contro uomo con un giocatore come Frattesi che ha molta più gamba, può andare in difficoltà. Per questo lo ha sostituito con Musah. In questo modo il Milan ha pareggiato la forza atletica della Lazio e, con Pulisic, ha creato parecchi grattacapi ai difensori biancocelesti, che nel primo tempo non avevano problemi a prendere i riferimenti. Pulisic, svariando di più, ha creato loro diversi problemi. Penso quindi che l'allenatore sia stato più bravo a rimetterla in piedi che non a sbagliarla all'inizio"