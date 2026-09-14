Lazio, Pieretti: "Icardi? Sembra che la trattativa sia..."

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Il giornalista Simone Pieretti è intervenuto ai microfoni di RadioSei per commentare la trattativa che riguarda Mauro Icardi e l'attuale momento vissuto dalla Lazio in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni: "La trattativa per Icardi sembra sia saltata definitivamente. Anche due club della Premier non sarebbero più interessati all’argentino. Gattuso non sarebbe convintissimo di Icardi, poi c’è il problema stipendio. Il centravanti inoltre, avrebbe sbuffato all’ennesima richiesta biancoceleste di abbassarsi l’ingaggio. Magari Icardi avrebbe fatto comodo come terza punta, ma è anche vero che in rosa hai già Pinamonti e Noslin e a fine stagione, mancano solo 34 partite e la Lazio giocherà una gara a settimana. Il tecnico inoltre predilige gente che ha fame, che ha desiderio di emergere che magari Icardi potrebbe non avere più".

"Il no a Icardi significa che la Lazio segue le indicazioni di Gattuso: ti sorprenderebbe? In realtà credo che l’arrivo di Icardi comporterebbe un aggravio di costi di circa 6 milioni di euro lordi. Non ci sarebbe il rischio del mercato bloccato a gennaio 2027, ma anche per l’estate successiva".

"La Lazio ha fatto 10 punti in quattro gare, comprese due trasferte insidiose come quelle di Bologna e Udine. Credo che tutti avrebbero firmato. La Lazio potrebbe ripetere lo stesso percorso fatto con Baroni in panchina, spero con epilogo diverso. La Lazio fino all’ultima giornata sarebbe potuta arrivare in Champions. Ora si va a Venezia, contro una squadra in difficoltà e il tecnico in bilico. La Lazio giocherà in condizioni particolari. Dopo la sosta, di ben tre settimane, la Lazio ospiterà il Monza e poi andrà a far visita alla Juventus, anche se al momento i bianconeri sono ben lontani dal trovare i giusti equilibri in mezzo al campo".