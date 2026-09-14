FIGC, Malagò: "Non ho paura di decadere dalla presidenza. Sono abituato a..."

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Giovanni Malagò è intervenuto alla trasmissione "La Politica nel Pallone" su Rai Gr Parlamento, in merito al caso del suo mancato tesseramento FIGC e alla successiva respinta della richiesta di archiviazione da parte della procura generale dello Sport. Di seguito le sue parole: "Non ho paura di decadere da presidente della Federcalcio. Io sono assolutamente sereno, sono un signore abituato da molti anni ad avere qualcuno che vuole sovvertire le dinamiche di consenso popolare".

"Non è la prima volta: c'è stato un chiaro tentativo di andare al commissariamento e non si poteva fare, poi gli ostacoli del pantouflage e ora c'è questa nuova puntata....C'è una precisa logica dietro tutto questo, ma io resto sereno".