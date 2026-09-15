Coppa Italia, si chiudono i sedicesimi: il programma e gli accoppiamenti per gli ottavi
Si chiuderà nella giornata di martedì 15 settembre il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Solo due gare rimangono da giocare prima di definire il tabellone completo che dagli ottavi di finale porterà fino alla gara che assegnerà la coppa. Non ci sarà la Lazio, eliminata a Ferragosto dal Mantova ai trentaduesimi di finale, ci saranno invece altre sedici squadre determinate a raggiungere almeno il traguardo toccato lo scorso anno dai biancocelesti.
Quattordici sono già state definite, altre due usciranno dalle gare in programma in questo martedì 15 settembre. Alle 18:00 il Genoa ospiterà il Sudtirol per cercare la seconda vittoria stagionale dopo quella contro l’Ascoli nel precedente turno di coppa, mentre alle 21:00 la Fiorentina attende il Pisa per l’ultima gara dei sedicesimi. Di seguito gli accoppiamenti degli ottavi di finale.
Inter-Genoa/Sudtirol
Bologna-Palermo
Milan-Monza
Como-Cremonese
Roma-Verona
Juventus-Sassuolo
Atalanta-Udinese
Napoli-Fiorentina/Pisa