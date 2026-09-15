Calciomercato | C’è un’offerta per cedere subito Noslin: la posizione della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Mercato chiuso, ma non del tutto. Non solo quello degli svincolati: si fa ancora campagna acquisti in alcuni campionati. Tra questi c’è anche quello degli Emirati Arabi, dove si potrà andare avanti fino al 28 settembre. E proprio da lì sarebbe arrivata alla Lazio nelle ultime ore una proposta per Noslin.
Lo riporta l’edizione del Tempo, che spiega però come da parte della società biancoceleste non ci sia al momento particolare apertura. La formula, in particolare, non convincerebbe la Lazio: si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto, opzione poco vantaggiosa considerando la volontà di valorizzare Noslin in questa stagione.
L’offerta, quindi, dovrebbe essere rispedita al mittente senza che se ne faccia nulla al netto di rilanci che potrebbero magari cambiare le carte in tavola. Un'eventuale - e a oggi improbabile - cessione di Noslin costringerebbe però a quel punto la Lazio a intervenire davvero sul mercato degli svincolati per non rischiare di lasciare scoperto l’attacco di Gattuso.