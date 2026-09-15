Lazio, Marcolin approva Gattuso: “Aggiunto del suo a Sarri. È stato bravo a…”

RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista rilasciata sulle colonne della Gazzetta dello Sport Dario Marcolin si è soffermato anche sull’impatto avuto da Gattuso. Questo il pensiero dell’ex calciatore della Lazio: “Il mercato è stato fatto molto bene e i risultati si stanno vedendo. Sono arrivati i giocatori giusti al posto giusto e Gattuso è stato bravo a inserirli”.

Ma anche a rilanciare i giocatori finiti ai margini: “Assolutamente. Tavares è l'esempio più eclatante, ma non è l'unico. Basta vedere Belahyane, Cancellieri, Floriani, lo stesso Zaccagni che veniva da un anno difficile e che adesso sembra rinato. Un altro dei meriti di Gattuso è che è stato capace, partendo da zero, di creare subito l’alchimia giusta. Non dimentichiamo in ogni caso la qualità non manca”.

Guai a considerare Gattuso un tecnico risultatista, parola di Marcolin: “Un’etichetta del tutto sbagliata. Rino è un allenatore che ha un bagaglio completo. Le sue squadre hanno carattere, ma hanno pure una cifra di gioco notevole. Anche quando era a Napoli aveva fatto vedere cose interessanti. Alla Lazio sta toccando l’apice. Ha preso come base il 4-3-3 di Sarri, aggiungendo del suo. La squadra palleggia meno e verticalizza di più. Ed è anche più aggressiva”.