Lazio, ora tra i difensori c'è concorrenza: Gattuso sceglie per Venezia

RASSEGNA STAMPA - In estate la Lazio ha dovuto dire addio alla sua coppia di centrali ma, ora Gattuso, ha ben quattro giocatori per due posti disponibili.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport in estate il tecnico ha lavorato con la coppia formata da Doekhi e Provstgaard che hanno giocato titolari nelle prime 4 gare ufficiali, tre di campionato e 1 di Coppa Italia.

A fine mercato si è poi aggiunto Diogo Leite e Sutalo ha superato alcuni problemi fisici che non gli avevano permesso di scendere in campo nelle gare precedenti. Complice lo stop di Doekhi, operato alla mano dopo uno scontro in allenamento, tutti hanno trovato spazio. Nella gara contro il Milan ha giocato Sutalo e nel finale Gattuso ha messo dentro anche Diogo Leite che però ha dovuto agire sul centro destra per necessità. Di fatto il portoghese si giocherà il posto con Provstgaard.

Fino ad oggi, esclusa la gara contro il Monza, la difesa ha dato buone risposte a Gattuso: due clean-sheet contro Bologna e Genoa e 3 gol incassati tra Udinese e Milan.

In vista della sfida contro il Venezia, l’ultima prima della sosta, Gattuso dovrà quindi scegliere la coppia migliore da mandare in campo. Doekhi potrà giocare, grazie a un tutore, e anche Sutalo spera nella conferma dopo un buon debutto contro il Milan.

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