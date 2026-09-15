Lazio, la fascia destra cerca padroni: nessun proprietario in un anno

15.09.2026 09:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, la fascia destra cerca padroni: nessun proprietario in un anno

RASSEGNA STAMPA - È tornato il miglior Mattia Zaccagni sulla fascia sinistra d’attacco della Lazio. Al capitano biancoceleste mancano solo i gol, ma il numero di azioni create con Tavares e Taylor da quel lato sta trascinando finora la squadra di Gattuso.

A fare da contraltare c’è invece una fascia destra che continua a fare immensamente fatica a trovare un proprietario indiscusso tra problemi fisici e prestazioni tutt’altro che esaltanti da parte dei due interpreti a disposizione della Lazio.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, da agosto 2025 a oggi in 48 uscite Isaksen e Cancellieri si sono spartiti equamente le gare da titolare: 24 presenze il danese e altrettante l’ex Verona. La Lazio attende e spera in una mano concreta da quel lato.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.