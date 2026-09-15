Lazio, la fascia destra cerca padroni: nessun proprietario in un anno

RASSEGNA STAMPA - È tornato il miglior Mattia Zaccagni sulla fascia sinistra d’attacco della Lazio. Al capitano biancoceleste mancano solo i gol, ma il numero di azioni create con Tavares e Taylor da quel lato sta trascinando finora la squadra di Gattuso.

A fare da contraltare c’è invece una fascia destra che continua a fare immensamente fatica a trovare un proprietario indiscusso tra problemi fisici e prestazioni tutt’altro che esaltanti da parte dei due interpreti a disposizione della Lazio.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, da agosto 2025 a oggi in 48 uscite Isaksen e Cancellieri si sono spartiti equamente le gare da titolare: 24 presenze il danese e altrettante l’ex Verona. La Lazio attende e spera in una mano concreta da quel lato.