Lazio, la maledizione continua: quasi un anno di astinenza per i centravanti

RASSEGNA STAMPA - Non ha strappato applausi contro Udinese e Milan il nuovo arrivato nell’attacco della Lazio. Ci sono però tutte le attenuanti del caso per Andrea Pinamonti, frenato prima da un duro colpo alla caviglia subito contro i friulani e poi da un altro colpo subito durante la rifinitura pre Milan che lo ha fatto partire dalla panchina.

Pinamonti avrà tempo e modo per rifarsi, magari già dalla gara di Venezia di sabato 19 settembre, per provare a sbloccare anche una maledizione che in casa Lazio va avanti da ormai quasi un anno.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, l’ultimo gol di un centravanti di ruolo con la maglia della Lazio risale al 29 settembre 2025 e a segnarlo fu Castellanos contro il Genoa. Da allora tanta difficoltà e zero risultati: né Castellanos, né Dia, né Ratkov hanno trovato la via del gol in campionato. Proverà a farlo al più presto Pinamonti, per interrompere la maledizione e dare davvero il via alla propria avventura a Formello.