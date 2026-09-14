Lazio, Leite si gode la Capitale: lo scatto al Colosseo - FOTO
14.09.2026 23:00 di Simone Locusta
Prime ore romane per Diogo Leite. Il difensore portoghese, appena arrivato alla Lazio e fresco d’esordio contro il Milan, si gode qualche ora di riposo dopo il debutto in biancoceleste e inizia a prendere confidenza con la sua nuova città. L'ex Union Berlino ha pubblicato una foto sui suoi profili social mentre scopre la città di Roma. Quale posto migliore del Colosseo, una delle immagini più iconiche di Roma. Di seguito lo scatto.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.