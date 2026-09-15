Marcolin esalta Taylor: il paragone con un grande ex della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Solo parole di ammirazione da parte di Dario Marcolin sulle colonne della Gazzetta dello Sport per Kenneth Taylor. L’ex calciatore della Lazio esalta il centrocampista olandese, paragonandolo a un altro grande ex giocatore passato per Formello. Queste le sue parole: “Parlavamo di Zaccagni, Tavares e Frattesi, ma anche Taylor sta facendo grandi cose. È il classico giocatore olandese che, come tanti suoi connazionali, ha il calcio dentro. A me ricorda Winter”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele