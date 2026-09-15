Lazio, Marcolin sui tifosi: “Sono vicini alla squadra, i giocatori non vogliono deluderli” 

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Conosce bene l’ambiente biancoceleste Dario Marcolin. L’ex calciatore della Lazio, allora, sulle colonne della Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sul momento che si sta vivendo nella Capitale: “Paradossalmente, può anche essere stata una molla. Intanto la vicinanza dei tifosi la squadra la sente in trasferta. E pure in casa, come sabato scorso con il corteo pre-partita. E poi io credo che questi giocatori vogliano dimostrare un forte senso di appartenenza proprio per questa situazione che si è creata, per non deludere i tifosi”.