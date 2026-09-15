Lazio, Marcolin sui tifosi: “Sono vicini alla squadra, i giocatori non vogliono deluderli”
15.09.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Conosce bene l’ambiente biancoceleste Dario Marcolin. L’ex calciatore della Lazio, allora, sulle colonne della Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sul momento che si sta vivendo nella Capitale: “Paradossalmente, può anche essere stata una molla. Intanto la vicinanza dei tifosi la squadra la sente in trasferta. E pure in casa, come sabato scorso con il corteo pre-partita. E poi io credo che questi giocatori vogliano dimostrare un forte senso di appartenenza proprio per questa situazione che si è creata, per non deludere i tifosi”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.