GOSSIP | Totti risponde a Ilary Blasi e annuncia il suo nuovo libro: i dettagli
15.09.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il nuovo libro di Francesco Totti. Proprio il giorno dopo il matrimonio della sua ex moglie Ilary Blasi, l'ex capitano della Roma annuncia l'uscita di 'Oltre', nel quale ha promesso di raccontare di tutte le sue verità rimaste nascoste... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.