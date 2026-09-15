Lazio, Galassi infortunato: rinuncia alla chiamata dell'Argentina U19
15.09.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Problemi per Bruno Galassi. Il centrocampista della Lazio è infortunato e ha dovuto rinunciare alla chiamata dell'Argentina U19 per i Giochi Sudamericani. A riportarlo è il portale argentino TycSports: al suo posto è stato convocato Javier Pascual del Lanus. Il classe 2007, arrivato in estate dal Real Madrid, rimarrà quindi a Formello durante la sosta per le nazionali.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.