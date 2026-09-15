Lazio, Isaksen e Provstgaard convocati dalla Danimarca: la lista completa

15.09.2026 14:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Isaksen e Provstgaard convocati dalla Danimarca: la lista completa

Il ct della Danimarca Brian Riemer ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League contro Norvegia, Galles (due gare) e Portogallo. Nell'elenco ci sono anche Isaksen e Provstgaard della Lazio. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Andreas Jungdal (KVC Westerlo), Mads Hermansen (West Ham), Filip Jørgensen (Strasburgo)
Difensori: Andreas Christensen (Barcellona), Joachim Andersen (Fulham), Oliver Provstgaard (Lazio), Victor Nelsso (Nordsjaelland), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland), Alexander Bah (Benfica), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Victor Bak (Midtjylland),
Centrocampisti: Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marsiglia),m Victor Froholdt (Porto), Mads Bidstrup (Olympique Lione), Morten Hjulmand (Atletico Madrid), Mikkel Damsgaard (Brentford), Thomas Jørgensen (Tolosa)
Attaccanti: Gustav Isaksen (Lazio), Albert Grønbæk (Amburgo), Patrick Dorgu (Manchester United), Adam Daghim (Hoffenheim), Rasmus Hojlund (Napoli), Kasper Dolberg (Ajax), Kasper Høgh (Celtic)

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.