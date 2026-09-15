Calciomercato Lazio | Zhegrova, spunta l'interesse dell'Atalanta: i dettagli

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Edon Zeghrova è tornato a distinguersi con la maglia della Juventus grazie alla doppietta rifilata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, rivitalizzando con forza l'attacco bianconero. L'esterno kosovaro, che vuole continuare a mostrare il proprio valore, resta al centro di indiscrezioni che lo vedono già accostato alle trattative del prossimo calciomercato invernale.

Infatti, come riportato da TuttoJuve, sul classe 1999 sarebbe piombato l'interesse dell'Atalanta, che avrebbe già iniziato a monitorarne il profilo. L'operazione che starebbe valutando la Dea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, il cui reale sviluppo dipenderà ovviamente dalla situazione di classifica in campionato a gennaio e dalla disponibilità dei bianconeri a cedere il calciatore.

Situazione da monitorare, dunque, con il nome di Zhegrova che nell'ultima sessione di calciomercato era stato accostato anche alla Lazio: sondaggi che alla fine, comunque, non hanno mai fatto riscontrare ulteriori sviluppi.